Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan şüpheli yakalandı

Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK ve benzeri bazı örgütlerin propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada, iki tabanca, 3 şarjör, 289 tabanca fişeği ve örgütsel paylaşımların yapıldığı bir cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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