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Malatya'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

09.08.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Malatya'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Soykan Meydanı'ndaki parkta, alkollü oldukları iddia edilen M.K. (54) ile İ.D. (48) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.D. bıçakla arkadaşı M.K'yi bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan M.K. ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Şüpheli, olayda kullandığı bıçakla gözaltına alındı.

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