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  4. Malatya'da telefonla dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı

Malatya'da telefonla dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı

AA AA
27.12.2024 09:29
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Malatya'da telefonla aradıkları kişiyi dolandıran 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya'da yaşayan S.E'yi telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanıldığına inandırdıkları S.E'den para ve altın istedi.

Evdeki ziynet eşyalarını şüphelilere veren S.E, dolandırıldığını anlayınca emniyet müdürlüğüne başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin ticari taksiyle S.E'den ziynet eşyalarını almaya gittiğini, zanlıların güvenlik kameralarına yakalanmamak için kendi araçlarını il dışında bıraktıklarını tespit etti.

Şanlıurfa'da ikamet ettikleri belirlenen İ.A, M.S.S, İ.A. ve İ.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.

İ.A, M.S.S ve İ.A, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden İ.K'nin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi.

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Malatya Şanlıurfa asayiş

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