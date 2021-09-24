YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Malatya'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

24.09.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Malatya'da, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda Akçadağ ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlının söz konusu paylaşımları yaptığı cep telefonuna el kondu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dram şiddete dönüştü! Uyuşturucu bağımlısı kızını sokakta sopayla dövdüDram şiddete dönüştü! Uyuşturucu bağımlısı kızını sokakta sopayla dövdü
iPhone 13 serisi Türkiye'de ön siparişe sunuldu! İşte fiyatıiPhone 13 serisi Türkiye'de ön siparişe sunuldu! İşte fiyatı
Yeni Malatyaspor, santrfor Walter Bwalya'yı transfer ettiYeni Malatyaspor, santrfor Walter Bwalya'yı transfer etti
Anahtar Kelimeler:
pkk Gözaltı Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 24 Eylül Cuma

İmsak
04:48
Sabah
06:09
Öğle
12:24
İkindi
15:48
Akşam
18:29
Yatsı
19:45

Malatya Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Cuma

Ahsen Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Merkez
Basri Eczanesi
Merkez
Malatya Büyük Eczanesi
Merkez
Oktay Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Altay, Göztepe maçına hazır

Altay, Göztepe maçına hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.