Malatya'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Malatya'da, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda Akçadağ ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlının söz konusu paylaşımları yaptığı cep telefonuna el kondu.



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