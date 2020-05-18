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Malatya’da torbacı operasyonunda 1 tutuklama

MALATYA HABERLERİ  | 18.05.2020 14:31 | Son Güncelleme

Malatya’da torbacılara yönelik yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı, biri hakkında ise adli kontrl kararı uygulandı.Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Malatya’da torbacılara yönelik yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı, biri hakkında ise adli kontrl kararı uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen iki farklı operasyonda, 311,49 gram sentetik kannabinioid, 51,49 gram metamfetamin, 121 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilirken, şahıslardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1’i hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı

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