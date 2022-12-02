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Malatya'da trafik kazasında şehit olan komiser yardımcısı için tören düzenlendi

02.12.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da görevi esnasında trafik kazasında şehit olan Komiser Yardımcısı Ramazan Tülek (42) için tören düzenlendi.

Darende İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Ramazan Tülek için İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törene, eşi Birgül Tülek, yakınları, Malatya Valisi Hulusi Şahin, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, 7. Ana Jet Üs Komutanı Albay Zeki Koltukoğlu ile kamu kurum ve kuruşlarının temsilcileri katıldı.

Şehidin özgeçmişinin okunduğu törende, doğum günü olan 1 Aralık'ta denetleme görevi esnasında şehit olduğu belirtildi.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, şehidin eşini teskin etmeye çalıştı, 1 yaşındaki oğlu Ahmet Sencer'i kucağına aldı.

Törenin ardından şehidin naaşı, memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine gönderildi.

OLAY

Ramazan Tülek, yönetimindeki 21 KL 633 plakalı otomobil ile 65 BJ 316 plakalı yolcu otobüsü, Nadir Mahallesi Somuncu Baba Bulvarı'nda çarpışmıştı. Tülek ve oğlu Muhammed Ender Tülek (4) hastaneye kaldırılmıştı. Komiser Yardımcısı Tülek, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.

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