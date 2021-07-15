YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da tüfekle vurulan çocuk hayatını kaybetti

Malatya'da tüfekle vurulan çocuk hayatını kaybetti

15.07.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da tüfekle vurulan çocuk hayatını kaybetti

Malatya'nın Kale ilçesinde av tüfeğiyle vurulan bir kişi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'dan ilçeye ailesiyle mevsimlik işçi olarak gelen Z.K, (16) iddiaya göre kayısı bahçesinde beraber kaldığı ve akrabası olan bir yakını ile silahla şakalaşırken tüfek ateş aldı.

Saçmaların isabet ettiği Z.K, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili 15 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
95 milyon yıllık keşif! Yeni bir cins olduğu düşünülüyor95 milyon yıllık keşif! Yeni bir cins olduğu düşünülüyor
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Malatya'da kaçak 40 bin 600 makaron yakalandıMalatya'da kaçak 40 bin 600 makaron yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 15 Temmuz Perşembe

İmsak
03:23
Sabah
05:08
Öğle
12:38
İkindi
16:31
Akşam
19:57
Yatsı
21:35

Malatya Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Perşembe

Büşra Tan Eczanesi
Merkez
Ekin Eczanesi
Merkez
Fırat Eczanesi
Merkez
Sevinç Eczanesi
Merkez
Yıldız Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Mardin'de babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kız yakalandı

Mardin'de babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kız yakalandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kars'ta görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı

Kars'ta görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı

Tunceli'de uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Tunceli'de uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.