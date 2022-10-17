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Malatya'da usulsüz balık avlayan 13 kişiye ceza

17.10.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da usulsüz balık avlayan 13 kişiye ceza

Malatya'nın Kale ilçesinde usulsüz yollarla balık avladıkları gerekçesiyle yakalanan 13 kişiye 27 bin 476 lira ceza uygulandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bot Timi Komutanlığı personeli, Karakaya Baraj Gölü'nde usulsüz balık avlayanlara yönelik denetim yaptı.

Ekipler, denetimlerde usulsüz balık avlayan 13 kişiye 27 bin 476 lira ceza uygularken, avcılarda 160 dip oltası, 2 zıpkın, 95 parça yardımcı ekipman ile kullanımı ve satışı yasak tırıvırı ele geçirdi.

El koyulan canlı balıklar ise suya bırakıldı.

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balık Malatya Kale karakaya

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