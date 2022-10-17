Malatya'da usulsüz balık avlayan 13 kişiye ceza

Malatya'nın Kale ilçesinde usulsüz yollarla balık avladıkları gerekçesiyle yakalanan 13 kişiye 27 bin 476 lira ceza uygulandı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bot Timi Komutanlığı personeli, Karakaya Baraj Gölü'nde usulsüz balık avlayanlara yönelik denetim yaptı.
Ekipler, denetimlerde usulsüz balık avlayan 13 kişiye 27 bin 476 lira ceza uygularken, avcılarda 160 dip oltası, 2 zıpkın, 95 parça yardımcı ekipman ile kullanımı ve satışı yasak tırıvırı ele geçirdi.
El koyulan canlı balıklar ise suya bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz