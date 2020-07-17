YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya’da uyuşturucu ile mücadele de 1 kilo esrar ele geçirildi

Malatya’da uyuşturucu ile mücadele de 1 kilo esrar ele geçirildi

MALATYA HABERLERİ  | 17.07.2020 14:57 | Son Güncelleme

Malatya’da narkotik ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli üzerinde 1 kilogram esrar ile ele geçirildi.Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, bir araçta yapılan aramalarda 1 kilogram 21 gram esrar maddesi ele geçirildi.Araçta bulunan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya’da uyuşturucu ile mücadele de 1 kilo esrar ele geçirildi

Malatya’da narkotik ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli üzerinde 1 kilogram esrar ile ele geçirildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, bir araçta yapılan aramalarda 1 kilogram 21 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Araçta bulunan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Başkan Kocaman, üst yapı çalışmalarını inceledi

Başkan Kocaman, üst yapı çalışmalarını inceledi

Kaymakam Karadağ, başarılı öğrenciyi ödüllendirdi

Kaymakam Karadağ, başarılı öğrenciyi ödüllendirdi

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Yalova Terma City, "Güvenli Turizm Sertifikası" almaya hak kazandı

Yalova Terma City, "Güvenli Turizm Sertifikası" almaya hak kazandı

Bakan Karaismailoğlu Muğla’ya geliyor

Bakan Karaismailoğlu Muğla’ya geliyor

Malatya Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cuma

İmsak
03:26
Sabah
05:10
Öğle
12:38
İkindi
16:31
Akşam
19:56
Yatsı
21:32

Malatya Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cuma

Annem Eczanesi
Merkez
Ümit Eczanesi
Merkez
Vatan Eczanesi
Merkez
Yeni Çare Eczanesi
Merkez
Zeki Saraç Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Malatyaspor play- off maçlarına iddialı hazırlanıyor

Malatyaspor play- off maçlarına iddialı hazırlanıyor

MTÜ Tıp Fakültesi kuruldu

MTÜ Tıp Fakültesi kuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.