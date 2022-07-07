YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da uyuşturucu madde imal ve ticareti iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu madde imal ve ticareti iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

07.07.2022 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da uyuşturucu madde imal ve ticareti iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu madde operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kente başka bir ilden uyuşturucu madde imal etmeye geldiği tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Aramalarda uyuşturucu madde imalatında kullanılan ham maddelerle farklı ebatlarda kaplar, hassas terazi, 1 vantilatör ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheliye yönelik operasyonda ise 240 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'da kayısı hasat günü etkinliği yapıldıMalatya'da kayısı hasat günü etkinliği yapıldı
GÜNCELLEME 5 - Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldüGÜNCELLEME 5 - Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldü
Sancaktepe'de tahta paletlerde başlayan ve binaya da sıçrayan yangın söndürüldüSancaktepe'de tahta paletlerde başlayan ve binaya da sıçrayan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Malatya operasyon

Malatya Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

İmsak
03:15
Sabah
05:03
Öğle
12:37
İkindi
16:30
Akşam
20:00
Yatsı
21:40
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Restoranda cinsel ilişkiye girdiler! Bıraktıkları detay...

Restoranda cinsel ilişkiye girdiler! Bıraktıkları detay...

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.