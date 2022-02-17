Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 22 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi, Darende ve Kale ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 1113 yeşil reçeteye tabi hap, 53,59 gram sentetik uyuşturucu, 6,48 gram skunk,18 kilo 688 gram esrar, 15 uyuşturucu hap, 12 gümrük kaçağı cep telefon, 77 gümrük kaçağı sigara, 70 fişek ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 22 şüpheliden 3'ü tutuklanırken 19 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.​​​​​​​



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