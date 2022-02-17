YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı

17.02.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 22 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi, Darende ve Kale ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 1113 yeşil reçeteye tabi hap, 53,59 gram sentetik uyuşturucu, 6,48 gram skunk,18 kilo 688 gram esrar, 15 uyuşturucu hap, 12 gümrük kaçağı cep telefon, 77 gümrük kaçağı sigara, 70 fişek ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 22 şüpheliden 3'ü tutuklanırken 19 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuru kayısı ihracatında sezonun 6 ayında 222 milyon dolarlık gelir elde edildiKuru kayısı ihracatında sezonun 6 ayında 222 milyon dolarlık gelir elde edildi
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 17 Şubat Perşembe

İmsak
05:47
Sabah
07:08
Öğle
12:46
İkindi
15:45
Akşam
18:13
Yatsı
19:30
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Online okey oynarken yazışmaları gördü! Uyarınca...

Online okey oynarken yazışmaları gördü! Uyarınca...

Doğal antidepresan ve antibiyotik! Yol kenarında bile yetişiyor

Doğal antidepresan ve antibiyotik! Yol kenarında bile yetişiyor

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Seks kasedi iddiası sonrası ifşa! Eski kocası şimdi de...

Seks kasedi iddiası sonrası ifşa! Eski kocası şimdi de...

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.