Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

Malatya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları ve kullandıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 1,5 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



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