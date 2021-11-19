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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

19.11.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

Malatya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları ve kullandıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 1,5 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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