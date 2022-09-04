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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

04.09.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmada, 269 gram sentetik uyuşturucu, 675 sentetik hap, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 970 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.M, Ö.T, C.Y, M.A, M.S.M. ve C.O. sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

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