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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

30.09.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 326 yeşil reçeteye tabi hap, 612 gram sentetik kannabinoid, 39 gram esrar, 89 gram metamfetamin, 105 gram afyon sakızı ve bir kök Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı, 6'sının işlemleri ise sürüyor.

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