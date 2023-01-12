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Malatya’da uyuşturucuya geçit yok

12.01.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu maddesi ile gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Malatya’da uyuşturucuya geçit yok

Malatya’da polis ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin temini yönündeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler tarafından Battalgazi ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan iki şahsın yapılan üst aramasında 23.12 gram metanfetamin, 1.36 gram esrar, 39 adet uyuşturucu hap ile bir adet kesici alet ele geçirildi.

Ekipler tarafından yapılan bir başka çalışmada ise 50 bin dal sahte bandrollü makaron ile 24 bin 750 deste gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ele geçirildi.
Olaylarla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü bildirildi.


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