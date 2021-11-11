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Malatya'da yaralı bulunan puhu tedaviye alındı

11.11.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da yaralı bulunan puhu tedaviye alındı

Malatya'nın Kale ilçesinde bir kişi tarafından yaralı halde bulunan puhu tedavi altına alındı.

Salkımlı Mahallesi'nde yaşayan Abdülhamit Karadağ, yaralı bulduğu puhuyu Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne getirdi.

Veteriner Mehmet Özhan tarafında muayenesi yapılan kuşun kanadında kırık olduğu tespit edildi.

İlk tedavisi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılan puhu daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kuş tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar doğaya salınacak.

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