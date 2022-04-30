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Malatya'da yaylada düşerek yaralanan çobanı, itfaiye ekipleri sedyeyle 2 kilometre taşıdı

30.04.2022 02:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da yaylada düşerek yaralanan çobanı, itfaiye ekipleri sedyeyle 2 kilometre taşıdı

Malatya'da yaylada hayvan otlatırken düşerek yaralanan çoban, itfaiye ekiplerince sedyeyle 2 kilometre taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Arapgir ilçesi Sekizsu Mahallesi Karababa Yaylası'nda hayvan otlatırken düşerek yaralanan C.İ, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Arapgir İtfaiye Amirliği ile sağlık ekipleri, yaralıya ulaşabilmek için 2 kilometre yürüdü.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından itfaiye personeli, yaralıyı sedyeyle ambulansa taşıdı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan çoban C.İ'nin kalçasında kırık olduğu öğrenildi.

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