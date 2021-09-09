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Malatya'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

09.09.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

Malatya'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Rıfat Albayrak idaresindeki 44 J 7740 plakalı yolcu minibüsü, Yolkoru Mahallesi'nde karşı yönden gelen Hasan Orman'ın kullandığı 44 HS 200 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Vaiz Ardıç, Yıldız Karatay, Hüseyin Dündar, Aleyna Doğan, Nurten Arslan, Nursel, Ayşe, Serap ve Mustafa Orman yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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