Malatya'da yolcu treninde 10 kilogram esrar ele geçirildi

Malatya'da, jandarma ekiplerince yolcu treninde 10 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışması neticesinde, Siirt-Ankara seferini yapan yolcu treninde uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı tespit edildi.

Battalgazi ilçesindeki tren istasyonunda operasyon düzenleyen ekipler, 5 pakette 10 kilogram kubar esrar ele geçirdi, 1 zanlıyı gözaltına aldı.



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