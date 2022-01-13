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Malatya'da yolcu treninde 10 kilogram esrar ele geçirildi

13.01.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da yolcu treninde 10 kilogram esrar ele geçirildi

Malatya'da, jandarma ekiplerince yolcu treninde 10 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışması neticesinde, Siirt-Ankara seferini yapan yolcu treninde uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı tespit edildi.

Battalgazi ilçesindeki tren istasyonunda operasyon düzenleyen ekipler, 5 pakette 10 kilogram kubar esrar ele geçirdi, 1 zanlıyı gözaltına aldı.

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