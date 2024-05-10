YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya’da zincirleme kaza: 3 yaralı

Malatya’da zincirleme kaza: 3 yaralı

İHA İHA
10.05.2024 15:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya’da zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaza Malatya-Elazığ Karayolu Bulgurlu Mahallesi Buhara Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.V. idaresindeki 44 ACY 482 plakalı kamyonet ile H.Ü. yönetimindeki 44 AEZ 753 plakalı otomobil ve E.Y. idaresindeki 44 AZ 606 plakalı kamyon aynı istikamette ilerlerken kazaya karıştı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirilirken, araçlarda bulunan H.V., H.Ü. ve M.Ü. isimli şahıslar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası 3 araçta kullanılamaz hale gelirken, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da zincirleme kaza: 3 yaralı

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koruma alanındaki metruk bina yıkıldıKoruma alanındaki metruk bina yıkıldı
Bingöl’de 3 kilo 650 gram uyuşturucu madde ele geçirildiBingöl’de 3 kilo 650 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Muğla, Burdur ve Isparta'da kadınlar Gazze'deki mazlum anneler için toplandıMuğla, Burdur ve Isparta'da kadınlar Gazze'deki mazlum anneler için toplandı
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 10 Mayıs Cuma

İmsak
03:36
Sabah
05:13
Öğle
12:28
İkindi
16:18
Akşam
19:33
Yatsı
21:03
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.