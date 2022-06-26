Malatya'daki bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Malatya'daki bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi Çarmuzu minibüs duraklarında E.U. ile E.Y. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, E.U. bıçakla göğsünden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheli E.Y'yi kısa sürede suç aletiyle yakalandı.



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