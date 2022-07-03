Malatya'daki silahlı kavgada yaralanan kişi, hastanede 16 gün sonra öldü

Malatya'da, silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, 16 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Battalgazi ilçesine bağlı Yeni Hamam Mahallesi'nde 18 Haziran'da alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada ağır yaralanan İsmail Artuç (31) tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hayatını kaybetti.

18 Haziran'da bir iş yerinin işletmecisi ile bir grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada Remzi Erşahin ile Halil Ulutaş silahla öldürülmüş, 6 kişi yaralanmış, olayla ilgili 12 şüpheli tutuklanmıştı.

