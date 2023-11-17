Malatya'daki uyuşturucu operasyonlarında 21 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6-15 Kasım'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 27 bin 740 sentetik ecza maddesi, 1 kilo 619 gram sentetik uyuşturucu, 326 gram kubar esrar, 2 tabanca, 1 tüfek ile 3 hassas terazi ele geçirildi, 27 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.