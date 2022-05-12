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Malatya'dan Isparta'ya atanan Vali Baruş'tan yeni görev açıklaması:

12.05.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kayısı diyarından gül diyarına gidiyorum. Bu bir nöbet değişimi. Her gittiğimiz yerde layıkıyla görev yapmak için elimizden gelen çabayı sergilersek, insanımızın yüzünü güldürürsek amacımıza ulaşmış oluruz"

Malatya'dan Isparta Valiliğine atanan Aydın Baruş, "Kayısı diyarından gül diyarına gidiyorum. Bu bir nöbet değişimi. Her gittiğimiz yerde layıkıyla görev yapmak için elimizden gelen çabayı sergilersek, insanımızın yüzünü güldürürsek amacımıza ulaşmış oluruz." dedi.

Baruş, bir otelde düzenlenen 9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin Valiler Kararnamesi ile Isparta Valiliği'ne atanmasına ilişkin sorularını yanıtladı.

Kararname gereğince yaklaşık 3,5 yıldır büyük bir onur ve şerefle görev yaptığı Malatya'dan Türkiye'nin çok değerli bir ili olan Isparta'ya atandığını kaydeden Baruş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle inşallah bundan sonra Isparta'daki vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışacağım." diye konuştu.

Malatya'da görev yaptığı dönemde deprem, salgın gibi sıkıntılı sorunlarla mücadele ettiklerini, Malatya insanından razı olduğunu, kenti, kent insanını çok sevdiğini anlatan Baruş, her zaman Malatya'nın bir hemşehrisi olarak kalacağını belirtti.

Ülkenin dört bir yanında görev yapmanın kendileri için her zaman bir onur olduğunu ifade eden Baruş, Malatya'ya atanan Batman Valisi Hulusi Şahin'in de kente en güzel şekilde hizmet ederek kentin daha ileriye gitmesi, ilin kamu hizmetlerinden, özel sektör yatırımlarından daha fazla pay alması için elinden geleni yapacağına inandığını kaydetti.

- "Kayısı diyarından gül diyarına gidiyorum"

Kentten ayrılacağını ancak kalbinin Malatya'da kalacağını ifade eden Baruş, şöyle konuştu:

"Malatya'da bulunduğumuz süre içerisinde elimizden geldiğince çaba gösterdik. Bu esnada belki kalbini kırdığımız veya gönlünü incittiğimiz insanlarımız olabilir. Ben kendilerinden haklarını helal etmelerini istiyorum. Türkiye'nin ne tarafında olursa olsun her zaman Malatyalılardan sevgi ve saygı gördüm. Karmaşık duygular içindeyim. Çünkü bu kadar güzel bir ilin, bu kadar değerli bir ilin, kültür ve tarihi zengin bir ili bırakmanın burukluğu içerisindeyim. Ama diğer bir taraftan da yeni bir göreve, yeni bir ilde göreve başlayacak olmanın heyecanı içerisindeyim. Kayısı diyarından gül diyarına gidiyorum. Bu bir nöbet değişimi. Her gittiğimiz yerde layıkıyla görev yapmak için elimizden gelen çabayı sergilersek, insanımızın yüzünü güldürürsek amacımıza ulaşmış oluruz. Bu münasebetle Isparta Valiliği görevini bizlere uygun gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah onun emanet ettiği bu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışacağım."

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