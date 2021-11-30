Maruldan sarma mı olurmuş demeyin! İşte Malatya mutfağından sofralara şenlik zeytinyağlı marul sarması tarifi

Marul her şeyin yanına yakışır, birçok yemeğe ayrı bir hava katar. Peki, marulu sarmak aklınıza geldi mi hiç? Eğer zeytinyağlı marul sarmasını daha önce tatmadıysanız çok şey kaçırmış olabilirsiniz fakat üzülmeyin, birkaç ana malzemeyle siz de evinizde bu yemeği en güzel şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte, o tarif...
MALZEMELER
2 adet büyük boy marul
6 tane sivri biber
4 tane orta boy domates
4 yemek kaşığı sıvı yağ
Yarım kâse kısırlık bulgur
Yarım yemek kaşığı ev yapımı domates salçası
Yarım kâse yarma
Yarım demet maydanoz
1 adet kuru soğan
4 tane yumurta
Yarım yemek kaşığı ev yapımı biber salçası
Sosu için;
1 kâse kadar yoğurt (dilerseniz sarımsaklı da olabilir)
100 gr tereyağı
YAPILIŞI
Marul yapraklarının damar bölümlerini ayırın ve boydan ikiye bölün.
Böldüğünüz marulları, derin bir tenceredeki kaynayan suya atın.
1 dakika kadar bekleyip sudan çıkarın ve süzgece aktarın. (Marullar sıcak suda uzun süre kalırsa ezilmeye başlar, bu nedenle bir dakikayı aşmamaya özen gösterin.)
Derin bir kaba küçük küçük doğradığınız soğanı, sivri biberi, maydanozu ve domatesi alın.
Ardından bulgur, domates ve biber salçası, yarma, sıvı yağ, tuz ve pul biberi ilave ederek karıştırın.
Ayırdığınız marul damarlarını, tencerenin en altına yerleştirin. Böylece sarmalarınız tencereye yapışıp dağılmayacak.
Her marul yaprağının içine hazırladığınız harçtan ekleyerek sarmaya başlayın ve sarmalarınızı tencereye dizin.
En üste kalan marul yaprağı ve damarlarını serebilirsiniz. Harcınız fazla gelirse bir saklama kabında muhafaza edip başka bir yemekte kullanabilirsiniz.
Yemeğinizin üzerine bir tabak kapatarak 2 kâse su ekleyin.
Yaklaşık 30 dakika, suyu bitene kadar pişirin.
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