Maruldan sarma mı olurmuş demeyin! İşte Malatya mutfağından sofralara şenlik zeytinyağlı marul sarması tarifi

Marul her şeyin yanına yakışır, birçok yemeğe ayrı bir hava katar. Peki, marulu sarmak aklınıza geldi mi hiç? Eğer zeytinyağlı marul sarmasını daha önce tatmadıysanız çok şey kaçırmış olabilirsiniz fakat üzülmeyin, birkaç ana malzemeyle siz de evinizde bu yemeği en güzel şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte, o tarif...

ZEYTİNYAĞLI MARUL SARMASI TARİFİ

MALZEMELER

2 adet büyük boy marul

6 tane sivri biber

4 tane orta boy domates

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım kâse kısırlık bulgur

Yarım yemek kaşığı ev yapımı domates salçası

Yarım kâse yarma

Yarım demet maydanoz

1 adet kuru soğan

4 tane yumurta

Yarım yemek kaşığı ev yapımı biber salçası

Pul biber, tuz

Sosu için;

1 kâse kadar yoğurt (dilerseniz sarımsaklı da olabilir)

100 gr tereyağı

Pul biber

YAPILIŞI