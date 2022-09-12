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Malatya'nın ilk renkli gazetesi, 22 yıldır 12 Eylül'de siyah-beyaz basılıyor

12.09.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'nın ilk renkli gazetesi, 22 yıldır 12 Eylül'de siyah-beyaz basılıyor

Malatya'da yerel olarak yayımlanan Sonsöz gazetesi, 12 Eylül darbesini protesto etmek için 22 yıldır siyah-beyaz çıkıyor.

Gazetenin imtiyaz sahibi Ali Er, gazetecilere, 12 Eylül darbesinin 42. yılı olduğunu hatırlatarak, darbelere ve özelde de 12 Eylül darbesine tepki göstermek istediklerini söyledi.

Malatya'nın ilk renkli gazetesi olan Sonsöz gazetesini, bugün de 22 yıldır olduğu gibi siyah-beyaz bastıklarını dile getiren Er, "200 binin üzerinde insan yargılandı. Yüzlerce ailenin ocakları söndürüldü. Bu darbe demokrasiye ve insanlığa yapılan büyük darbe olduğu için buna tepki göstermek üzere bugünü kara gün ilan ederek gazetemizi siyah-beyaz çıkarıyoruz." diye konuştu.

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Malatya 12 eylül gazete

Malatya Namaz Vakitleri 12 Eylül Pazartesi

İmsak
04:35
Sabah
05:58
Öğle
12:28
İkindi
16:01
Akşam
18:48
Yatsı
20:06
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

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