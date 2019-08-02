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Yeni Malatyaspor, 15 yaşındaki Emirhan Öz'ü transfer etti

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 02.08.2019 15:18 | Son Güncelleme

Sarayspor'un 15 yaşindaki genç yeteneği Emirhan Öz, Yeni Malatyaspor'a transfer oldu.

Yeni Malatyaspor, 15 yaşındaki Emirhan Öz'ü transfer etti

Zonguldak'ın önemli altyapı takımlarından olan Sarayspor, Türk futboluna yeni yıldızlar yetiştirmeye devam ediyor. Sarayspor forması altında şampiyonlarda gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 15 yaşındaki Emirhan Öz'e, Süper Lig'den Beşiktaş, Malatyaspor, Sivaspor ve Konyaspor'un talip olmuştu. Genç yeteneğin, Sarayspor Kulüp Başkanı Turan Altıntaş ve antrenörlerin verdiği karar neticesinde Malatyaspor'a transferi gerçekleşti.

Emirhan Öz, Malatyaspor tesislerine giderek resmi sözleşmeyi imzaladı. Öz, Malatyaspor forması altında alt yaş kategorilerinde forma giyecek.

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Emirhan Öz Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig

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