Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden ziyaretler

Malatyaspor Taraftarlar Derneği, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay’ı ziyaret etti.

Üniversite ziyaretinde Dernek Başkanı Ender Kaya, yöneticiler ve Malatyaspor Üniversite topluluk sorumluları yer aldı.

Dernek Başkanı Ender Kaya ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Rektörümüz ile birçok konuda istişarelerde bulunduk ve yapılacak olan sosyal sorumluluk projelerinde ortak çalışma kararı aldık. Kendilerine gösterdikleri yakın alamadan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Bu arada Malatyaspor Taraftarlar Derneği geçtiğimiz günlerde de İstanbul’da bir dizi ziyaret gerçekleştirmişti. Dernek Malatyalı avukat Simon Çeken ve Türkiye Güreş Federasyonu Eski Başkanı Hüseyin Yıldırım’ı ziyaret ederek Malatyaspor forması hediye etti.



