Malazgirt Savaşı’nın nerede yapıldığı araştırılacak

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) organizasyonunda birçok bilim insanı Malazgirt Savaş alanının tespiti için bir araya geldi. Savaş alanı olarak ilan edilecek bölgede arkeolojik çalışmalara başlanılacak.

Türkiye’nin birçok üniversitesindeki bilim insanları, Muş Alparslan Üniversitesi organizasyonunda Selçuklu tarihini araştırmak için Malazgirt ilçesinde bir araya geldi. Malazgirt Kültür Merkezinde düzenlenen ‘Malazgirt Savaşı nerede yapıldı?’ Sorusuna cevap bulmak için yapılan toplantıya Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Arkeolog Kemalettin Köroğlu, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haluk Sağlam, Malazgirt’in köy ve mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve Malazgirt ilçesi tarihini bilen kanaat önderleri katıldı.

Toplantıda konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Adnan Çevik, Malazgirt zaferinin yapıldığı alanları tespit etmeye geldiklerini söyledi. Yaklaşık bir ay burada incelemelerde bulunacaklarını ifade eden Çevik, “Siz değerli Malazgirt halkı ile birlikte el ele verip elde ettiğimiz bilgiler ile gerçek tarihimizi öğreneceğiz” dedi.



