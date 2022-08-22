Malazgirt Zaferi etkinliklerine katılacak atlı birlik Van Gölü sahilinde devriye görevi yaptı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılacak Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri için Ankara'dan gelen atlı birlik, Tatvan sahilinde devriye görevi gerçekleştirdi.

Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesindeki atlı birliğin, Tatvan sahilinde devriye gezdiğini gören vatandaşlar, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Atlara ilgi gösteren vatandaşlar, cep telefonlarıyla da fotoğraf çekti.

Atlı Polis Grubu Amiri Mahmut Kılınç, AA muhabirine, Bitlis Emniyet Müdürlüğünün talebi üzerine Tatvan sahiline geldiklerini söyledi.

Atların devriye görevi yaptığını belirten Kılınç, "Atlarımız, toplumsal olaylar ve devriye hizmetlerinde kullanılmaktadır. Törenlerde de görev almaktayız. Tatvan'da vatandaşlarımız ciddi anlamda atları seviyor. Atlarla ilgili sordukları soruları cevapladık. 1071 Malazgirt Zaferi etkinlikleri kapsamında da yarın Ahlat'ta görev alacağız. Oradaki görevlerle ilgili hazırlıklarımızı yaptık." diye konuştu.

Atlarla fotoğraf çektiren vatandaşlardan Nesim Çetinkaya ise atların çok güzel olduğunu ifade ederek, "Atları gördüğümüze çok sevindik. Atları seviyoruz. Atlarla çektiğimiz fotoğrafları çocuklarımıza ve torunlarımıza gönderdik." dedi.

Vatandaşlardan Mehmet Aydın de ilk kez bu kadar iri at gördüklerini kaydederek, "Çocuklarımız da çok sevindi. Tatvan'da böyle bir organizasyonun olması bizi mutlu etti. İnşallah bu devam eder." diye konuştu.

