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Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü

26.08.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız: - "Bu topraklarda bin yıldır, Sultan Alparslan'ın ordusuyla, bir fetihle kutlu bir yürüyüşe başladığı yerde, bu toprağın çocukları olarak Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Laz'ı Roman'ı, Boşnak'ı, Alevi'si, Sünni'si ile biriz, beraberiz"

MUŞ (AA) - Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bu topraklarda bin yıldır, Sultan Alparslan'ın ordusuyla, bir fetihle kutlu bir yürüyüşe başladığı yerde, bu toprağın çocukları olarak Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Laz'ı Roman'ı, Boşnak'ı, Alevi'si, Sünni'si ile biriz, beraberiz." dedi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlama programında konuşan Yıldız, büyük bir zaferin yıl dönümünde kentte olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümünü kutlayan Yıldız, "Bu topraklarda bin yıldır, Sultan Alparslan'ın ordusuyla, bir fetihle kutlu bir yürüyüşe başladığı yerde bu toprağın çocukları olarak Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Laz'ı Roman'ı, Boşnak'ı, Alevi'si, Sünni'si ile biriz, beraberiz. Bin yıl önce Sultan Alparslan 'Size bir vatan bırakıyorum, ebediyen sizin olacaktır.' demişti. Yıllar sonra vatanımız işgal edildiğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk aynı şekilde emanet edilen vatanı bir millet olarak kurtarmak üzere Milli Mücadele'yi başlattı." diye konuştu.

15 Temmuz'da vatanı işgal etmek isteyenlerin yine hüsrana uğradığını vurgulayan Yıldız sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletiyle beraber 'ölümüne, ölümüne' demek suretiyle Malazgirt ruhunun capcanlı olduğunu bütün dünyaya duyurdu. Teşekkür ediyoruz. Biriz ve beraberiz. Her yıl 26 Ağustos bizim için bir ahitleşmedir. Birazdan saygıdeğer Cumhurbaşkanımızla buradan sizlerin huzurundan, bu meydanın ruhundan, tarihimizden, inancımızdan, medeniyetimizden aldığı inançla sizlere ve bütün dünyaya bir hakikati hep birlikte haykıracağız. Teşriflerinden dolayı saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Saygıdeğer Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkanı'na, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı'na, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'mıza, siz değerli misafirlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi bu ahitleşmeyi Cumhurbaşkanımız birazdan gerçekleştirecek. Var olsun birliğimiz, beraberliğimiz. Hamdolsun kardeşliğimiz. Var olsun milletimiz, bayrağımız, vatanımız, devletimiz, istiklalimiz, istikbalimiz. Allah hepinizden razı olsun."

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Muş malazgirt zaferi okçular vakfı

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