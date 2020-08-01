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Malazgirtli iş adamından kurban eti dağıtımı

MUŞ HABERLERİ  | 01.08.2020 13:10 | Son Güncelleme

İstanbul’da yaşayan iş adamı Metin Haymana, memleketi Muş’un Malazgirt ilçesinde kurban kestirerek hemşehrilerine dağıttırdı.İş adamı Metin Haymana, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de vekâletle kurbanını kestirerek Malazgirtli hemşehrilerine dağıttırdı.

İstanbul’da yaşayan iş adamı Metin Haymana, memleketi Muş’un Malazgirt ilçesinde kurban kestirerek hemşehrilerine dağıttırdı.
İş adamı Metin Haymana, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de vekâletle kurbanını kestirerek Malazgirtli hemşehrilerine dağıttırdı. Malazgirtli gazeteci Veysel Eşin vekâletinde kurbanını kestiren Haymana, “Malazgirtli bir iş insanı olarak İstanbul’da doğdum ve İstanbul’da büyüdüm. En büyük hayallerimden birisi de her yıl ata toprağımız olan Malazgirtt’e kurban kesip, fakir fukaraya dağıtmaktır. Bunu her yıl yapmaya büyük gayret gösteriyorum. Bu yıl işlerimin yoğunluğu ve pandemiden dolayı gelemedim. Bende değerli dostum olan gazeteci Veysel Eşin’e vekâletimi vererek kurbanımı kestirdim. Allah’a şükürler olsun ki her yıl olduğu gibi bu yılda memleketimde kurban kestirmek nasip oldu. Kurban kesmeyi nasip eden Allah’a binlerce şükürler olsun” dedi.
İstanbul’da kurban kesip dağıttığını da ifade eden Haymana, "Her yıl hem İstanbul’da hem de tarihi ilçem Malazgirt’te kurban kesip ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, bayramın ilçemize, ilimize, ülkemize ve tüm İslam âlemine barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

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