Maldini'den haber var! Koronavirüs test sonucu belli oldu

İtalya'dan koronavirüs müjdesi... Milan efsanesi ve yöneticisi Paolo Maldini ile beraber oğlu Daniel Maldini'nin geçtiğimiz haftalarda koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.
Bu üzücü haberin ardından karantina altına alınan her iki isim için de hastanede hummalı bir çalışma gerçekleştirilmiş ve yeniden sağlıklarına kavuşmaları için Çizme'de tüm birimler seferber edilmişti.
La Gazzetta dello Sport'un aktardığı habere göre, Daniel Maldini'nin semptomları, artık koronavirüsü göstermiyor.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Paolo Maldini'nin de iyileştiği aktarıldı. Ancak, Milan cephesinden konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Koronavirüse yakalanmıştı...
'Futbol konuşmak pek mümkün değil'
Riise ve kızı hastaneye kaldırıldı
F.Bahçe'de 2 isim teklif bekliyor
Rüştü Reçber'in durumuyla ilgili açıklama
Ronaldinho'ya bir şok da FIFA oyunundan!
'Süper Lig'den teklif almadım'
Beşiktaş'tan ezeli rakiplerine gönderme
Fenerbahçe antrenman görüntülerini paylaştı
Fatih Terim'den duygusal mesaj! "Seni özleyeceğiz dostum"
Federasyon açıkladı! Sezon iptal edildi!
Taburcu olan Terim'den ilk açıklama geldi!
Sörloth özel uçakla ülkesine döndü
B. Münih yıldız oyuncunun sözleşmesini uzattı
Fatih Terim'i üzen haber!
Bayern Münih'ten şaşırtan karar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum