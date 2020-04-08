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Maldini'den haber var! Koronavirüs test sonucu belli oldu

İTALYA HABERLERİ  | 08.04.2020 18:51 | Son Güncelleme

İtalyan basınınca açıklandı; Maldini, oğlu ile beraber koronavirüsü yendi! İşte detaylar...

Maldini'den haber var! Koronavirüs test sonucu belli oldu

İtalya'dan koronavirüs müjdesi... Milan efsanesi ve yöneticisi Paolo Maldini ile beraber oğlu Daniel Maldini'nin geçtiğimiz haftalarda koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

Bu üzücü haberin ardından karantina altına alınan her iki isim için de hastanede hummalı bir çalışma gerçekleştirilmiş ve yeniden sağlıklarına kavuşmaları için Çizme'de tüm birimler seferber edilmişti.

İTALYAN BASINI MÜJDEYİ VERDİ

La Gazzetta dello Sport'un aktardığı habere göre, Daniel Maldini'nin semptomları, artık koronavirüsü göstermiyor.

TAMAMEN İYİLEŞTİLER

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Paolo Maldini'nin de iyileştiği aktarıldı. Ancak, Milan cephesinden konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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