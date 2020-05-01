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Malkara polisinden, büyüyünce polis olmak isteyen çocuğa doğum günü sürprizi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 01.05.2020 17:52 | Son Güncelleme

Malkara polisinden, büyüyünce polis olmak isteyen çocuğa doğum günü sürprizi

TEKİRDAĞ (AA) - Malkara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, büyüyünce polis olmak isteyen Tolga Ayduğan'ın 13'üncü yaş gününde evine pasta ve hediyeler götürdü.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayduğan'ın 13'üncü yaşına gireceğini öğrenince sürpriz yapmak istedi.

Polisler, Ayduğan'ın Yeni Mahalle Fulya Sokak'taki evine giderek kapının önünde pasta kesti.

Ekipleri gören Ayduğan, çok mutlu olduğunu belirterek, büyüyünce polis olmak istediğini ifade etti.

Ayduğan'a polislikle ilgili tavsiyelerde bulunan ekipler, hediyeler de verdi.

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Doğum Günü Malkara Polis Tekirdağ Tolga Ayduğan

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