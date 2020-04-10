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Malkara’da Türk Polis Teşkilatı’nın 175. kuruluş yıl dönümü töreni

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 10.04.2020 12:12 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Türk Polis Teşkilatı’nın 175.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Türk Polis Teşkilatı’nın 175. kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlenerek Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.
10 Nisan 1845’te İstanbul’da kurulan Türk Polis Teşkilatı’nın 175. kuruluş yıl dönümü tüm yurtta kutlanıyor. Korona virüs salgını nedeniyle az sayıda katılımcıyla gerçekleştirilen tören, Malkara Hükümet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.
Törene, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Ahmet Hakan Yıldız, Camiatik Mahallesi Muhtarı Recai Öztürk ve emniyet mensupları katıldı.
Çelenk töreninin ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, “Huzurumuz ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı’nın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum” dedi.

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