Kartal, İsveç'te buz kesti!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Beşiktaş deplasmanda Malmö ile karşılaştı. Mücadeleye iki takım da kontrollü başladı. İlk 10 dakikalık bölümün ardından Beşiktaş, Malmö kalesinde pozisyon bulmaya başladı. 15'te Lens ceza sahasına girip dar açıdan vurdu ama Dahlin topu kornere çeldi. Köşe vuruşu sonrası sol çaprazdan Gökhan Töre sert vurdu, Dahlin bir kez daha gole izin vermedi.

1 dakika sonra Ljajic'in ara pasına hareketlenen Lens topu içeriye çevirdi. Vagner Love'dan önce savunma araya girdi. 24'te Beşiktaş gole çok yaklaştı. Hızlı hücumda Adem Ljajic, Vagner Love'ın önüne pasını attı. Savunmadan seken topa Love dokundu ama kaleciyi geçemedi. 3 dakika sonra bu kez Gökhan Gönül'ün vuruşu az farkla auta gitti ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci devreye Malmö hızlı başladı. Sağ kanattan Vindheim'ın ortası Caner'e çarparak yön değiştirdi, Karius topu ıskalayınca top ağlara gitti ve Malmö maçta 1-0 öne geçti.

Dakikalar 66'yı gösterdiğinde Beşiktaş bir kez daha gol yaklaştı. Caner Erkin'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Vagner Love'ın müsait durumdayken yaptığı vuruşu kaleci Dahlin kurtardı. 76'da Caner Erkin'in Vindheim'ı düşürmesiyle Malmö penaltı kazandı. Topun başına geçen Rosenberg, düzgün bir vuruşla Malmö'nün 2-0'lık galibiyetini ilan eden isim oldu.