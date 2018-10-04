Kartal, İsveç'te buz kesti!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Beşiktaş deplasmanda Malmö ile karşılaştı. Mücadeleye iki takım da kontrollü başladı. İlk 10 dakikalık bölümün ardından Beşiktaş, Malmö kalesinde pozisyon bulmaya başladı. 15'te Lens ceza sahasına girip dar açıdan vurdu ama Dahlin topu kornere çeldi. Köşe vuruşu sonrası sol çaprazdan Gökhan Töre sert vurdu, Dahlin bir kez daha gole izin vermedi.
1 dakika sonra Ljajic'in ara pasına hareketlenen Lens topu içeriye çevirdi. Vagner Love'dan önce savunma araya girdi. 24'te Beşiktaş gole çok yaklaştı. Hızlı hücumda Adem Ljajic, Vagner Love'ın önüne pasını attı. Savunmadan seken topa Love dokundu ama kaleciyi geçemedi. 3 dakika sonra bu kez Gökhan Gönül'ün vuruşu az farkla auta gitti ve ilk yarı 0-0 sona erdi.
İkinci devreye Malmö hızlı başladı. Sağ kanattan Vindheim'ın ortası Caner'e çarparak yön değiştirdi, Karius topu ıskalayınca top ağlara gitti ve Malmö maçta 1-0 öne geçti.
Dakikalar 66'yı gösterdiğinde Beşiktaş bir kez daha gol yaklaştı. Caner Erkin'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Vagner Love'ın müsait durumdayken yaptığı vuruşu kaleci Dahlin kurtardı. 76'da Caner Erkin'in Vindheim'ı düşürmesiyle Malmö penaltı kazandı. Topun başına geçen Rosenberg, düzgün bir vuruşla Malmö'nün 2-0'lık galibiyetini ilan eden isim oldu.
Grubun diğer maçında ise Sarpsborg sahasında Genk'i 3-1 yendi. Bu sonuçların ardından I Grubu'nda tüm takımlar 3'er puana ulaştı. Grupta Sarpsborg lider, Beşiktaş ikinci, Genk üç, Malmö ise son sırada yer aldı.
MALMÖ 2 - 0 BEŞİKTAŞ
STAT: Yeni Malmö
HAKEMLER: Aleksandar Stavrev, Marjan Kirovski, Dejan Kostadinov (Makedonya)
MALMÖ: Dahlin, Vindheim, Nielsen (Dk. 90+2 Brorsson), Bengtsson, Safari, Christiansen (Dk. 72 Innocent), Bachirou, Lewicki, Rieks, Rosenberg, Traustason (Dk. 85 Antonsson)
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül (Dk. 82 Oğuzhan Özyakup), Pepe, Vida, Caner Erkin, Medel, Ljajic (Dk. 70 Quaresma), Necip Uysal, Gökhan Töre (Dk. 59 Babel), Love, Lens
GOLLER: Dk. 53 Caner Erkin (Kendi kalesine), Dk. 76 Rosenberg (Penaltıdan) (Malmö)
SARI KARTLAR: Dk. 45 Bachirou, Dk. 69 Rieks (Malmö), Dk. 58 Pepe, Dk. 66 Medel, Dk. 76 Caner Erkin (Beşiktaş)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 15: Beşiktaş tehlikeli geldi. Lens, Caner Erkin'in pasında sol kanatta topla buluştu. Rakip oyuncuyu geçtikten sonra ceza sahasına giren Lens'in altıpas önünde dar açından yaptığı vuruşta kaleci Dahlin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
DAKİKA 24: Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ani gelişen atakta orta sahada topla buluşan Ljajic, pasını ceza sahasına hareketlenen Vagner Love'a gönderdi. Love, savunma oyuncusundan da seken topa ceza sahası içinde ayağının ucuyla dokunsa da meşin yuvarlağı kaleci Dahlin kontrol etti.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 53: Malmö öne geçti. Vindheim'in sağ kanattan yaptığı ortada Caner Erkin'e çarparak kaleye yönelen top, kaleci Karius'un üstünden geçerek ağlara gitti: 1-0.
DAKİKA 66: Beşiktaş gole yaklaştı. Caner'in sol kanattan gönderdiği ortada Ljajic'ten seken top Vagner Love'ın önüne düştü. Love'ın ceza sahası içi sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Dahlin'den dönen meşin yuvarlağı Malmö savunması uzaklaştırdı.
DAKİKA 75: Caner Erkin'in ceza sahasında Vindheim'i düşürmesi sonucu maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 76. dakikada topun başına geçen Rosenberg, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
Cocu açıkladı! Ali Koç istifasını istedi mi?
Beşiktaş'ta iki isim kadroda yok!
Aziz Yıldırım'a 3 milyon 5 bin TL'lik haciz şoku
Beşiktaş Pepe'nin sözleşmesini uzatacak
Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekildiğini açıkladı
Mustafa Cengiz'in istediği yetkileri alamaması nedeniyle Galatasaray'a UEFA'dan yaptırım gelebilir!
Osman Özköylü: 'Çoluğumuz çocuğumuz taş yemiyorlar, 2 aydır para alamıyoruz'
Cristiano Ronaldo'ya, bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla soruşturma açıldı
Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılma gerekçeleri ortaya çıktı!
Franck Ribery Galatasaray'ın 113. yaşını kutladı!
Eren Derdiyok Porto maçında forma giyebilecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum