Malmö - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında deplasmanda Malmö ile karşılaşacak. Beşiktaş, gruptaki ilk maçında Sarpsborg'u Vodafone Park'ta 3-1 yendi. Rakibimiz Malmö ise Genk'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, bugün Malmö şehrine gidecek ve maçın oynanacağı statta son çalışmasını yapacak. Beşiktaş, Malmö deplasmanından aldığı 3 puanla gruptaki liderliğini sürdürmek istiyor. Peki Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Malmö - Beşiktaş maçı şifresiz mi yayınlanacak?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında İsveç'in Malmö ekibiyle 4 Ekim Perşembe günü karşılaşacak. Yeni Malmö Stadı'ndaki karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Makedonya Futbol Federasyonundan hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ile Dejan Kostadinov gerçekleştirecek. İlave yardımcı hakemliğini Dimitar Meckarovski ile Dejan Jakimovksi'nin yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Nikola Karakolev olacak. Malmö - Beşiktaş maçı beIN Sports 1 kanalı ile beIN Connect portalı ile internet üzerinden naklen yayınlanacak.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında yarın İsveç'in Malmö ekibine konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarında geride kalan 211 maçta 82 galibiyet, 84 mağlubiyet aldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 282 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 298 gol gördü.
Beşiktaş, Malmö karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 110. kez sahada yer alacak. Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 109 maç yapan siyah-beyazlı ekip; 51 galibiyet, 22 beraberlik ve 36 mağlubiyet aldı. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 176 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 129 gol gördü.
İSVEÇ TAKIMLARI İLE 9. MAÇ
Beşiktaş, yarın yapacağı Malmö maçı ile İsveç ekipleriyle Avrupa kupalarında 9. kez karşı karşıya gelmiş olacak. Siyah-beyazlı ekip, bu ülke temsilcileriyle daha önce oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. İsveç takımlarına 12 gol atan Beşiktaş, kalesinde de 12 gol gördü.
MALMÖ İLE 5. RANDEVU
Beşiktaş, yarınki rakibi Malmö ile daha önce 4 kez karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda Malmö'yü bir kez yenme başarısı gösterdi. İki takım arasındaki bir karşılaşma beraberlikle tamamlanırken, siyah-beyazlı ekip 2 defa da mağlup oldu. Beşiktaş, Malmö kalesine 8 gol bırakırken, rakibinden 7 gol yedi.
İki ekip ilk kez 1990-1991 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda eşleşti. Deplasmandaki karşılaşmayı 3-2 yitiren Beşiktaş, rövanş mücadelesinde büyük hayal kırıklığı yaşadı. İstanbul'daki mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde tamamlayan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Malmö, 2005-2006 sezonunda UEFA Kupası'nda bir kez rakip oldu. İstanbul'da rakibine 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki mücadeleyi ise 4-1 kazanmasını bildi.
BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDE BU SEZON 8. KARŞILAŞMA
Beşiktaş, Avrupa kupalarında bu sezonki 8. maçını Malmö ile yapacak. UEFA Avrupa Ligi mücadelesine 2. ön eleme turunda başlayan siyah-beyazlı ekip, 3 eleme turunda 6 karşılaşma oynadı. Eleme turlarında 4 galibiyet elde eden Beşiktaş, birer kez de sahadan beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı. Grup aşamasındaki ilk maçını kazanan siyah-beyazlı takım, bu sezonki 7 Avrupa kupası mücadelesinde 5 galibiyet aldı, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.
Beşiktaş, bu 7 maçta rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde sadece 3 gol gördü.
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