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  4. Malmö-Demir Grup Sivasspor maçını İskoç hakem William Collum yönetecek

Malmö-Demir Grup Sivasspor maçını İskoç hakem William Collum yönetecek

14.08.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malmö-Demir Grup Sivasspor maçını İskoç hakem William Collum yönetecek

Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç temsilcisi Malmö ile 18 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı play-off turu ilk maçında İskoç hakem William Collum düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Yeni Malmö Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakayı 43 yaşındaki Collum yönetecek. Mücadelede, Collum'un yardımcılıklarını ise aynı ülkeden David McGeachie ile Francis Connor üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İskoç David Dickinson olacak.

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UEFA Avrupa Ligi demir grup sivasspor malmö

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