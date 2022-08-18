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MALMÖ SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE! Malmö Sivasspor UEFA maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

18.08.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malmö Sivasspor UEFA maçı için geri sayım devam ediyor. 2 takım UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında kozlarını paylaşacak. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay yaptığı açıklamada çekişmeli ve hırslı iki takımın arasında oynanacak maçın çok güzel geçeceğini ifade etti. Karşılaşmaya ilişkin detaylar merak edildi. Karşılaşma canlı ve şifresiz izlenebilecek. Peki Malmö Sivasspor UEFA maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Malmö Sivasspor maçı canlı izle bilgisi...

MALMÖ SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE! Malmö Sivasspor UEFA maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Malmö Sivasspor UEFA maçı için heyecan dorukta. Sivasspor UEFA Avrupa Ligi play off’larını geçip gruplara kalmayı hedefliyor. Temsilcimiz, bugün Malmö'ye konuk olacak. Peki Malmö Sivasspor UEFA maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Malmö Sivasspor maçı canlı izle bilgisi...

MALMÖ SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Malmö Sivasspor maçı 18 Ağustos 2022 Perşembe (bugün) saat 20.00'de başlayacak.

Malmö Sivasspor maçının rövanş karşılaşması ise 25 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanacak.

MALMÖ SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Malmö Sivasspor maçı 18 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 20.00'de TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay kimdir? Rıza Çalımbay hangi takımı tutuyor, nereli ve kaç yaşında?Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay kimdir? Rıza Çalımbay hangi takımı tutuyor, nereli ve kaç yaşında?


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