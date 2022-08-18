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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay kimdir? Rıza Çalımbay hangi takımı tutuyor, nereli ve kaç yaşında?

18.08.2022 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 18 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanacak olan Malmö-Sivasspor maçı öncesi yaptığı açıklamanın ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar, çekişmeli ve hırslı iki takımın arasında oynanacak maçın çok güzel geçeceğini söyleyen deneyimli teknik direktör hakkında araştırma yapıyor. Peki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Malmö ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay kimdir? Rıza Çalımbay nereli ve kaç yaşında?

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay kimdir? Rıza Çalımbay hangi takımı tutuyor, nereli ve kaç yaşında?

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 18 Ağustos 2022 Perşembe günü Malmö'ye konuk olacak. Deneyimli teknik adam, Yeni Malmö Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu. Çekişmeli ve hırslı iki takımın arasında oynanacak maçın çok güzel geçeceğini vurgulayan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay merak konusu oldu. Peki Rıza Çalımbay kimdir?

DEMİRGRUP SİVASSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ RIZA ÇALIMBAY KİMDİR?

Rıza Çalımbay 2 Şubat 1963 yılında Sivas'ta dünyaya geldi.

Beşiktaş'ın ve Türkiye millî futbol takımının eski kaptanı olan Çalımbay, o dönem 'Atom Karınca' lakabıyla anılmaktaydı.

Rıza Çalımbay futbol kariyeri boyunca yalnızca Beşiktaş'ta oynamıştır.

Futbola Beşiktaş'ın altyapısında başladı. 1980/1981 sezonunda A takım kadrosuna yükseldi. Orta sahanın sağında görev almasına rağmen orta sahanın ortasında ve sağ bek mevkiinin de alternatif adamıydı. Beşiktaş A Takımı'nda 16 sezonda 494 lig maçı oynadı ve toplam 41 gol kaydetti. 1. Lig tarihinde en çok forma giyen Beşiktaşlı oyuncu unvanını aldı. Futbol yaşantısı boyunca sadece Beşiktaş forması giydi ve yıllarca başarıyla kaptanlık yaptı. 16 sezonda 6 lig, 3 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 6 Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası kazanan Rıza Çalımbay, 1996 Temmuz'unda jübile yaparak aktif futbola veda etti.

Rıza Çalımbay, 37 kez A, 8 kez Ümit ve 6 kez de Genç olmak üzere toplam 52 kez Millî formayı giydi. 13 Kasım 1991'de 3-1 kaybedilen İrlanda maçında tek golü penaltıdan kaydetti. 1992'de UNICEF'in düzenlediği dünya karması maçında Almanya'ya karşı Dünya Karması'na seçildi.

RIZA ÇALIMBAY'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlük yaptığı takımlar şu şekilde:

2001 Göztepe
2002-2003 Denizlispor
2003-2004 MKE Ankaragücü
2004-2005 Çaykur Rizespor
2005 Beşiktaş
2005-2007 Ankaraspor
2007 Çaykur Rizespor
2008-2010 Eskişehirspor
2010-2013 Sivasspor
2013-2014 Çaykur Rizespor
2014-2015 Mersin İdman Yurdu
2015-2016 Kasımpaşa
2016-2017 Antalyaspor
2017-2018 Trabzonspor
2018 Konyaspor
2019- Sivasspor

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Anahtar Kelimeler:
Rıza Çalımbay Sivasspor malmö
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