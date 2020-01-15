Maltepe Belediyesi 45 bin kişiyi sanatla buluşturdu

Maltepe Belediyesi, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 2019 yılında ücretsiz düzenlediği 201 etkinlikle, 45 bin 454 vatandaşı kültür ve sanatla buluşturdu. Tiyatrodan film gösterimlerine, festivallerden konserlere uzanan etkinlikleriyle Maltepe’nin kültür sanat yaşamını renklendiren Maltepe Belediyesi, sanatçıların ve sanatseverlerin adresi olmaya devam etti.

Kültür ve sanatın merkezi Maltepe’de, belediye tarafından 2019 yılında düzenlenen etkinlikler büyük ilgi gördü. Değişik sanat dallarında gerçekleştirilen toplam 201 etkinliği, 45 bin 454 kişi takip etti. Halk müziğinden sanat müziğine, klasik müzikten pop müziğin farklı dallarında düzenlenen, sevilen isimlerin, grupların ve orkestraların sahne aldığı 31 konseri, 6 bin 463 kişi izledi. İlki düzenlenen Maltepe Kitap Fuarı’na 55 yazarın katılımıyla 106 imza günü etkinliği ve 30 söyleşi düzenlendi. İkincisi düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali, 3 bin 135 tiyatrosevere ulaştı. 8 ülkeden tiyatrocuların ve Türkiye’nin 11 şehrinden tiyatro ekiplerinin katıldığı festivalde birbirinden seçkin oyunlar sahneye taşındı. Maltepeli tiyatroseverler, “Tiyatro Şenliği”nde Türk tiyatrosunun sevilen oyuncularının oyunlarını izledi. Sene boyunca sahne alan 27 tiyatro oyunu, 12 bin 895 izleyiciye ulaştı.

58 çocuk tiyatrosu

Türk sinemasının yakın dönem ödüller kazanan 12 film, sinemaseverlerle buluştu. Geçtiğimiz yıl minik tiyatroseverler içinde dolu dolu geçti. 58 çocuk tiyatrosu, 16 bin 447 minik izleyici için sahnelendi. “Sömestr Tatili Çocuk Şenliği”nde eğitici ve eğlendirici oyunlar minik izleyiciler ile buluştu. 7 çocuk filmi, 2 bin 180 minik izleyiciyi sinemanın büyülü dünyasında macera dolu yolculuklara çıkardı. Sanat galerilerinde açılan 39 fotoğraf, resim, el sanatları ve heykel sergisinde zengin seçkiler sanatseverlere sunuldu. Sergilerde, iki bin 200 sanatsever konuk edildi. Sanat, bilim, fikir dünyasının önemli değerlerinin anıldığı 5 anma etkinliğine, bin 580 kişi katıldı.

