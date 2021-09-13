YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Maltepe Üniversitesi mezunlarını uğurladı

Maltepe Üniversitesi mezunlarını uğurladı

13.09.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken: - "Son bir buçuk yıldır her şey çok farklı hale geldi. Bu dönemde öğrenim yönetim sistemlerimizle en iyisini yapmaya çalıştık"

İSTANBUL (AA) - Maltepe Üniversitesi’nde 4 gün süren mezuniyet törenlerinde önlisans ve lisans programlarında 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim ve öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler diplomalarını aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, küresel salgın döneminde uzaktan yapılan mezuniyet törenleri telafi ediliyor. Normalleşme döneminin gelmesiyle binlerce öğrenci üniversitelerden mezun olmaya devam ediyor.

Maltepe Üniversitesi’nde 4 gün süren mezuniyet törenlerinde önlisans ve lisans programlarında 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim ve öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler diplomalarını alarak mezun oldu.

Üniversitenin içinde yer aldığı Marmara Eğitim Köyü Marmara Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılan mezuniyet törenlerine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Mütevelli Heyetinin temsilcileri, dekanlar, öğretim üyeleri, mezun öğrencilerle aileleri katıldı.

Uzun bir aradan sonra mezuniyet töreni için yeniden bir araya gelen öğrenciler ile öğretim üyeleri fotoğraf çekimi için sahneyi doldururken renkli görüntüler ortaya çıktı.

Bu sırada bölümlerini ya da programlarını birinci, ikinci ve üçüncü olarak bitiren öğrenciler adına son zamanlarda yaşanan yangın felaketleri dolayısıyla TEMA Vakfı’na fidan bağışında bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, geçen yıl küresel salgın nedeniyle çevrim içi düzenledikleri mezuniyet törenlerini bu yıl yeniden yaptıklarını ve öğrencilerle tekrar bir araya geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, “Son bir buçuk yıldır her şey çok farklı hale geldi. Bu dönemde öğrenim yönetim sistemlerimizle en iyisini yapmaya çalıştık ve bu başarımız da YÖK tarafından çevrim içi dersleri eşzamanlı yapan birinci üniversite olarak ilan edildi. Bizler 25 yıldır öğrencilerimizle birlikte büyüdük ve büyümeye de devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Maltepe Üniversitesi 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yılları mezuniyet törenleri, 18 Eylül 2021 Cumartesi günü yapılacak olan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü mezuniyet töreniyle son bulacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 haftada ikinci kez yakalandı! 5 saate 400 TL topladı1 haftada ikinci kez yakalandı! 5 saate 400 TL topladı
13 yaşındaki kız çocuğuna adi işkence! 41 yıl sonra gün yüzüne çıktı13 yaşındaki kız çocuğuna adi işkence! 41 yıl sonra gün yüzüne çıktı
Futbol: TFF 1. LigFutbol: TFF 1. Lig

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Eylül Pazartesi

İmsak
05:09
Sabah
06:35
Öğle
13:05
İkindi
16:37
Akşam
19:25
Yatsı
20:46

İstanbul Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da konuştu:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da konuştu:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Duygun Yarsuvat'ın cenazesi yarın toprağa verilecek

Duygun Yarsuvat'ın cenazesi yarın toprağa verilecek

Öksüz kalan iki kardeş, trafik kazasında ölen anne, baba ve kardeşlerini gözyaşlarıyla uğurladı

Öksüz kalan iki kardeş, trafik kazasında ölen anne, baba ve kardeşlerini gözyaşlarıyla uğurladı

Iğdır elmasında rekolte beklentisi 40 bin ton

Iğdır elmasında rekolte beklentisi 40 bin ton

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.