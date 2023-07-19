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  4. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 YÖK ATLAS! 2 ve 4 yıllık Maltepe Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 YÖK ATLAS! 2 ve 4 yıllık Maltepe Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar

19.07.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları üniversite tercih sürecinde öğrencilere yol gösterecek. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen YKS sınav sonuçları ile ilgili beklenen açıklama 20 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak. "2023 YKS sonuçları açıklandı" duyurusunu bekleniyor. Maltepe Üniversitesi taban puanları merak konusu oldu. İşte Maltepe Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve barı sıralamaları hakkında bilgiler...

Maltepe Üniversitesi taban puanları, 2023 YKS sonuçları öncesi internette araştırılmaya başlandı. 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen sınavın sonuçları açıklanınca tercih süreci başlayacak ve bu üniversitede eğitim görmek isteyenler taban puanı, kontenjan, başarı sıralaması gibi unsurlara dikkat edip tercih yapacak. Maltepe Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları internette araştırılıyor. Maltepe Üniversitesi taban puanları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023

Maltepe Üniversitesi taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıp(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) SAY 2022 10 10462 511.98653
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıp(Burslu) (6 Yıllık) SAY 2022 12 12730 507.83655
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 8 23186 491.56867
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 8 31902 479.81045
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 7 38566 471.36053
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 6 54344 452.60311
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 2022 8 13134 434.4918
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hukuk(Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 15 19321 428.16069
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 9 8669 422.92433
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 7 11498 416.51494
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Psikoloji(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 9 33670 415.16028
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 6 91680 413.31572
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 6 16267 408.35602
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 6 97852 407.50377
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 7 98267 407.13156
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Psikoloji(Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 10 47330 406.0654
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 9 23023 399.58755
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 5 26210 396.15983
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 15 126667 382.79984
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 9 43141 381.9735
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 18 140464 372.60145
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hukuk(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 29 115618 372.07874
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 6 59284 372.05732
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Lojistik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 6 123370 368.90816
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 3 146618 368.32266
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Gazetecilik(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 4 69811 366.51458
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 9 133835 364.86398
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 12 157412 361.10295
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 19 166272 355.64257
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 10 174131 351.06015
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 22 110536 350.11519
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 3 182474 346.36473
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 5 190355 345.7011
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 4 190643 345.60297
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Gemi ve Yat Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 5 188135 343.35415
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sosyoloji(Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 3 202417 342.14419
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 18 207974 333.44848
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İşletme(Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 5 235809 333.31446
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 29 171606 332.70316
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sosyal Hizmet(Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 3 260950 327.36069
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 29 224906 325.73246
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 30 268833 308.41597
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Psikoloji(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 18 383271 304.14417
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Felsefe(Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 15 457669 293.06995
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Psikoloji(%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 19 566845 279.47339
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 2022 21 72330 277.54431
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Gemi ve Yat Tasarımı(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 9 427821 265.85463
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Psikoloji(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 41 711107 264.54807
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İşletme(%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 12 744771 261.40192
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Psikoloji(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 33 800686 256.43328
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Lojistik(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 17 809620 255.65859
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 19 504606 252.4699
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 28 511263 251.1234
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Lojistik(%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 15 1024723 238.62321
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İşletme(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 18 1025917 238.53764
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 2022 26 91828 237.26064
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 40 624648 236.94021
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 18 977049 236.16327
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 10 1085881 234.19212
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 39 709616 228.31171
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 20 1093819 225.82559
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Lojistik(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 20 1209759 225.45747
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sosyoloji(%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 9 1241057 223.30192
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 15 1247438 222.86637
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 19 1221667 213.79302
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 12 1377628 213.7233
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Gemi ve Yat Tasarımı(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 16 971566 206.98934
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 16 1390917 193.74428
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sosyoloji(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 8 1656376 190.4489
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 18 - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 19 - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 21 - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Gazetecilik(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 8 - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Gazetecilik(Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 14 - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı(Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 22 - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 12 - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 22 - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 18 - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 14 - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hukuk(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 56 - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 14 - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 - - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 - - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 - - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 23 - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 28 - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema(Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 33 - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 - - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 - - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sosyal Hizmet(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 5 - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sosyal Hizmet(%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 12 - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıp(İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) SAY 2022 36 - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıp(Ücretli) (6 Yıllık) SAY 2022 48 - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıp(%25 İndirimli) (6 Yıllık) SAY 2022 18 - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıp(İngilizce) (%25 İndirimli) (6 Yıllık) SAY 2022 18 - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 19 - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 24 - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 9 - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 - - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 9 - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 - - -

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Uçak Teknolojisi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 198080 396.56953
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 213307 391.6851
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 458223 339.674
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 475256 337.15657
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 503244 333.16461
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 517036 331.26402
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Moda Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 545794 327.43765
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimari Restorasyon(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 553279 326.47086
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 573156 323.98507
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 583239 322.75331
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 663651 313.61941
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 676502 312.22765
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 698302 309.93095
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 715747 308.14903
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Turizm ve Otel İşletmeciliği(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 758800 303.94056
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İş Sağlığı ve Güvenliği(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 814762 298.69813
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Uçak Teknolojisi(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 851156 295.4189
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1014191 282.09614
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1619659 244.33895
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Uçak Teknolojisi(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1637950 243.40466
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1684674 241.03146
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1737048 238.47409
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1863792 232.54417
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Moda Tasarımı(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1924481 229.84335
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2089031 222.87949
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2112961 221.8874
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2125885 221.35765
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2139060 220.82399
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimari Restorasyon(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2243683 216.60553
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Moda Tasarımı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2447217 208.42944
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Turizm ve Otel İşletmeciliği(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2501527 206.17853
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2509485 205.83911
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2555765 203.84726
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2575739 202.95332
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İş Sağlığı ve Güvenliği(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2616045 201.10029
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2677949 198.03647
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2695143 197.14536
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2729310 195.21729
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimari Restorasyon(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2757967 193.41465
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2887616 178.91757
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2022 - - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2022 - - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2022 - - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2022 - - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Turizm ve Otel İşletmeciliği(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2022 - - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2022 - - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2022 - - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İş Sağlığı ve Güvenliği(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2022 - - -

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

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2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

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YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.

Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.

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maltepe üniversitesi

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