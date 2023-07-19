MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 YÖK ATLAS! 2 ve 4 yıllık Maltepe Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar

Maltepe Üniversitesi taban puanları, 2023 YKS sonuçları öncesi internette araştırılmaya başlandı. 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen sınavın sonuçları açıklanınca tercih süreci başlayacak ve bu üniversitede eğitim görmek isteyenler taban puanı, kontenjan, başarı sıralaması gibi unsurlara dikkat edip tercih yapacak. Maltepe Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları internette araştırılıyor. Maltepe Üniversitesi taban puanları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...
Maltepe Üniversitesi taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıp(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2022
|10
|10462
|511.98653
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıp(Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2022
|12
|12730
|507.83655
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|8
|23186
|491.56867
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|8
|31902
|479.81045
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|7
|38566
|471.36053
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|6
|54344
|452.60311
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|8
|13134
|434.4918
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|15
|19321
|428.16069
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|9
|8669
|422.92433
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|7
|11498
|416.51494
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|9
|33670
|415.16028
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|6
|91680
|413.31572
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|6
|16267
|408.35602
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|6
|97852
|407.50377
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|7
|98267
|407.13156
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|10
|47330
|406.0654
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|9
|23023
|399.58755
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|5
|26210
|396.15983
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|15
|126667
|382.79984
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|9
|43141
|381.9735
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|18
|140464
|372.60145
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|29
|115618
|372.07874
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|6
|59284
|372.05732
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|6
|123370
|368.90816
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|3
|146618
|368.32266
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Gazetecilik(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|4
|69811
|366.51458
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|9
|133835
|364.86398
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|12
|157412
|361.10295
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|19
|166272
|355.64257
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|10
|174131
|351.06015
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|22
|110536
|350.11519
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|3
|182474
|346.36473
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|5
|190355
|345.7011
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|4
|190643
|345.60297
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Gemi ve Yat Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|5
|188135
|343.35415
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sosyoloji(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|3
|202417
|342.14419
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|18
|207974
|333.44848
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İşletme(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|5
|235809
|333.31446
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|29
|171606
|332.70316
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sosyal Hizmet(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|3
|260950
|327.36069
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|29
|224906
|325.73246
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|30
|268833
|308.41597
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|18
|383271
|304.14417
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Felsefe(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|15
|457669
|293.06995
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|19
|566845
|279.47339
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|21
|72330
|277.54431
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Gemi ve Yat Tasarımı(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|9
|427821
|265.85463
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|41
|711107
|264.54807
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İşletme(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|12
|744771
|261.40192
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|33
|800686
|256.43328
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|17
|809620
|255.65859
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|19
|504606
|252.4699
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|28
|511263
|251.1234
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|15
|1024723
|238.62321
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İşletme(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|18
|1025917
|238.53764
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|26
|91828
|237.26064
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|40
|624648
|236.94021
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|18
|977049
|236.16327
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|10
|1085881
|234.19212
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|39
|709616
|228.31171
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|20
|1093819
|225.82559
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|20
|1209759
|225.45747
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sosyoloji(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|9
|1241057
|223.30192
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|15
|1247438
|222.86637
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Radyo, Televizyon ve Sinema(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|19
|1221667
|213.79302
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|12
|1377628
|213.7233
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Gemi ve Yat Tasarımı(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|16
|971566
|206.98934
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|16
|1390917
|193.74428
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sosyoloji(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|8
|1656376
|190.4489
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|18
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|19
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|21
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Gazetecilik(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|8
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Gazetecilik(Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|14
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı(Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|22
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|12
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|22
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|18
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|14
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|56
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|14
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|-
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|-
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|-
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|23
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|28
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Radyo, Televizyon ve Sinema(Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|33
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|-
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|-
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sosyal Hizmet(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|5
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sosyal Hizmet(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|12
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıp(İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık)
|SAY
|2022
|36
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıp(Ücretli) (6 Yıllık)
|SAY
|2022
|48
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıp(%25 İndirimli) (6 Yıllık)
|SAY
|2022
|18
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıp(İngilizce) (%25 İndirimli) (6 Yıllık)
|SAY
|2022
|18
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|19
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|24
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|9
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|-
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|9
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|-
|-
|-
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Uçak Teknolojisi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|198080
|396.56953
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|213307
|391.6851
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|458223
|339.674
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|475256
|337.15657
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|503244
|333.16461
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|517036
|331.26402
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Moda Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|545794
|327.43765
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimari Restorasyon(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|553279
|326.47086
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|573156
|323.98507
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|583239
|322.75331
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|663651
|313.61941
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|676502
|312.22765
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|698302
|309.93095
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|715747
|308.14903
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|758800
|303.94056
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İş Sağlığı ve Güvenliği(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|814762
|298.69813
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Uçak Teknolojisi(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|851156
|295.4189
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1014191
|282.09614
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1619659
|244.33895
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Uçak Teknolojisi(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1637950
|243.40466
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1684674
|241.03146
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1737048
|238.47409
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1863792
|232.54417
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Moda Tasarımı(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1924481
|229.84335
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2089031
|222.87949
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2112961
|221.8874
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2125885
|221.35765
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2139060
|220.82399
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimari Restorasyon(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2243683
|216.60553
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Moda Tasarımı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2447217
|208.42944
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2501527
|206.17853
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2509485
|205.83911
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2555765
|203.84726
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2575739
|202.95332
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İş Sağlığı ve Güvenliği(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2616045
|201.10029
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2677949
|198.03647
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2695143
|197.14536
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2729310
|195.21729
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimari Restorasyon(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2757967
|193.41465
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2887616
|178.91757
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İş Sağlığı ve Güvenliği(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|-
|-
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.
2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.
YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.
Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.