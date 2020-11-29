Maltepe’de 23 yaşındaki kadını taciz ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı

İstanbul Maltepe’de bir kafede 23 yaşındaki kadını taciz ettiği iddia edilen zanlı, tutuklandı.

Anadolu Adliyesi’nde Cumhuriyet Savcılığına başvuran Z.Y. (23) adlı kadın, Maltepe’de bir kafede oturdukları sırada U.K. adlı kişinin kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti. Z.Y. ifadesinde U.K. (40) adlı kişi ile 2-3 ay önce tanıştıklarını, kendisini geçen hafta bir kafeye davet ettiğini, bir arkadaşı ile birlikte mekana gittiklerini, kısa süre sonra diğer kişinin işinin çıktığını söyleyerek yanlarından ayrıldığını, mekanda U.K. ile ikisinin kaldığını, U.K.’nin kendisine istismarda bulunmaya çalıştığını ve kendisinin direnerek U.K.’nin kafasına bardakla vurduğunu söyledi. Z.Y., U.K.’nin kendisini darp ederek kafenin tuvaletine sürüklediğini ve elbiselerini yırtarak istismarda bulunduğunu, kendisinin mekandan kurtulduktan sonra savcılığa gelerek şikayetçi olduğunu ileri sürdü.

Savcılığın talimatı üzerine Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, U.K.’yı gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.