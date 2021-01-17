YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Maltepe’de 250 kişilik ekiple kar seferberliği

Maltepe’de 250 kişilik ekiple kar seferberliği

17.01.2021 00:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe Belediyesi, kar yağışının başlamasıyla birlikte daha önce almış olduğu önlemler çerçevesinde 250 kişilik bir ekip, 5 tuzlama, 5 kar küreme aracı ve 4 kepçe eşliğinde 300 ton tuz kullanarak kar temizleme çalışması yaptı.

Maltepe Belediyesi, kar yağışının başlamasıyla birlikte daha önce almış olduğu önlemler çerçevesinde 250 kişilik bir ekip, 5 tuzlama, 5 kar küreme aracı ve 4 kepçe eşliğinde 300 ton tuz kullanarak kar temizleme çalışması yaptı. Özellikle yağışın yoğun yaşandığı üst mahallelerdeki ana yolları açık tutmaya çalışan ekipler, yağış boyunca çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini açıkladı.
Meteoroloji ve AKOM’un uyarıları sonucu harekete geçen Maltepe Belediyesi, karla mücadeleye yönelik çalışmalarını tamamladı ve ilk kar yağışının başlamasından itibaren yoğun bir mücadeleye başladı. Bu kapsamda oluşturulan 250 kişilik ekip, 5 tuzlama, 5 kar küreme aracı ve 4 kepçe eşliğinde, 300 ton tuz kullanarak, özellikle ana akslarda ve E-5 üstü mahalleler de kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.
Gerektiğinde hazır bulundurulan ambulans ve arama-kurtarma ekiplerinin de eşlik edeceği çalışmalarda Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü başta olmak üzere 12 müdürlük koordineli biçimde çalışma yürütecek. Ekipler 24 saat sokaklarda olacak. Kar yağışından olumsuz etkilenen vatandaşlar 0216 388 22 23 ve 0216 458 99 99 (dahili: 2009) numaralarını arayarak, oluşturulan kriz masasına anında ulaşabilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİstemediği soru sorulunca Acun bozuldu! Ümit'in durumu kurtarma çabasına bakınİstemediği soru sorulunca Acun bozuldu! Ümit'in durumu kurtarma çabasına bakın
Casper VIA S48 satıştaCasper VIA S48 satışta
1/

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazar

İmsak
06:49
Sabah
08:19
Öğle
13:19
İkindi
15:47
Akşam
18:09
Yatsı
19:34

İstanbul Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Pazar

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Canan Eczanesi
Arnavutkoy
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kayserispor’da Alibec şoku

Kayserispor’da Alibec şoku

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Uşak beyaza büründü

Uşak beyaza büründü

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

Diğer Haberler

Pendik’te ekiplerin kar temizleme çalışmaları sürüyor

Pendik’te ekiplerin kar temizleme çalışmaları sürüyor

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi

Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi

FCA ve PSA Grubu'nun birleşmesi tamamlandı

FCA ve PSA Grubu'nun birleşmesi tamamlandı

Yeşilçam yıldızlarından Başkan Yazıcı’ya ziyaret

Yeşilçam yıldızlarından Başkan Yazıcı’ya ziyaret

HSBC, GSYH ve ticaretteki toparlanma ile MENAT Bölgesi’nde büyümeyi hedefliyor

HSBC, GSYH ve ticaretteki toparlanma ile MENAT Bölgesi’nde büyümeyi hedefliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.