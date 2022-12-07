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Maltepe'de asker eğlencesinde havaya ateş eden 3 kişi gözaltına alındı

07.12.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Maltepe'de asker eğlencesi sırasında havaya silahla ateş eden 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aydınevler Mahallesi'nde 3 Aralık'ta asker eğlencesi düzenleyen bir grup, içinde bulundukları araçtan seyir halindeyken silahla havaya ateş etti.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, araç plakasından şüphelileri tespit etti. Şüpheliler Y.Ş, F.Ç. ve A.Y. gözaltına alınırken, olayda kullanılan tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde A.Y'nin motosiklet hırsızlığı suçundan kaydı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınanlar hakkında "meskun mahalde araçla seyir halinde ateş etmek" ve "trafiği tehlikeye sokmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

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