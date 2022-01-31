YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Maltepe'de buzlanma sonucu kaza yapan otomobil sürücüsü yaralandı

Maltepe'de buzlanma sonucu kaza yapan otomobil sürücüsü yaralandı

31.01.2022 01:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'de buzlanma sonucu kaza yapan otomobil sürücüsü yaralandı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de, buzlanma sonucu kayarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük-Samandıra bağlantı yolu İdealtepe mevkisinde Engin Cafer Altun'un kullandığı 34 TA 6654 plakalı otomobil gizli buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybederek yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı.

Bariyelere saplanan otomobilin sürücüsü Altun, araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kesici aletlerin yardımıyla sürücü Altun'u otomobil içerisinden çıkardı.

Yaralının ilk müdahalesinin olay yerinden yapılmasından sonra çevredeki hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, başka bir kaza olmaması için olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldiHerkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldi
Yeni tehlike: NeoCov! DSÖ'den açıklama geldiYeni tehlike: NeoCov! DSÖ'den açıklama geldi
Güldüren anlar! Bu da Türk işi çay ikramıGüldüren anlar! Bu da Türk işi çay ikramı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Maltepe

İstanbul Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazartesi

İmsak
06:42
Sabah
08:09
Öğle
13:22
İkindi
16:01
Akşam
18:26
Yatsı
19:48

İstanbul Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Deva Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Mersin'de yarıyıl tatilindeki çocuklara kar şenliği

Mersin'de yarıyıl tatilindeki çocuklara kar şenliği

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sakarya'da evinde öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı

Sakarya'da evinde öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı

Eski Menemen Belediye Başkanı Aksoy'un yargılanmasına devam edildi

Eski Menemen Belediye Başkanı Aksoy'un yargılanmasına devam edildi

Fenerbahçe futbolcu Osayi-Samuel gelecekten umutlu:

Fenerbahçe futbolcu Osayi-Samuel gelecekten umutlu:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.