Maltepe'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de bir iş yerinden tablet ve telefon çalan kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fındıklı Mahallesi Çınar Caddesi üzerinde iletişim alanında faaliyet yürüten bir iş yerinden 3 tablet bilgisayar ve 1 telefonun çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli H.H.B, suça konu eşyalarla yakalandı.

Hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından kaydının olduğu tespit edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.



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