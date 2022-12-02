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Maltepe’de makas atan sürücü kazaya neden oldu

02.12.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe’de sahil yolunda makas atarak ilerleyen sürücü kazaya neden oldu.

Maltepe’de makas atan sürücü kazaya neden oldu

2 kişinin hafif yaralandığı kaza alanı motosikletli bir kuryenin cep telefonuyla kaydedildi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Maltepe’de sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil yolunda makas atarak ilerleyen bir sürücü, aşırı yağış nedeniyle kaygan zeminde direksiyon hâkimiyetini kaybederek önünde seyir halinde olan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar kaldırımlara çıktı.

Kazada araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık sevk edildi. Olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan 2 kişiye ayakta tedavi etti. Sahil yolunda kısa süreli trafik oluşurken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
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