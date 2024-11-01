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  4. Maltepe'de otomobil araca ve yolcu durağına çarptı, 4 kişi yaralandı

Maltepe'de otomobil araca ve yolcu durağına çarptı, 4 kişi yaralandı

AA AA
01.11.2024 10:21
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Maltepe'de otomobilin önündeki araca ve yolcu durağına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Aydınevler mevkisindeki yan yolda Ahmet Serhat Şahin idaresindeki 34 KSP 494 plakalı otomobil, önünde seyreden İsmail Ünal'ın kullandığı 34 CUJ 155 plakalı otomobile ve ardından yolcu durağına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç devrildi.

Kazada sürücüler, 34 KSP 494 plakalı otomobilde bulunan Lara Ceren Turmuş ile durakta bekleyen Ezgi Kamalı yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazada yolcu durağı kullanılamaz hale geldi, ulaşıma kapatılan yol araçların kaldırılmasının ve temizlik çalışmasının ardından açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe kaza

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